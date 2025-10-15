15 Ekim 2025, Çarşamba
İsrail'in silahlandırdığı çetelere ne olacak?
Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes, İsrail'in son dakika tehditleriyle bir kez daha pamuk ipliğine bağlandı. Ölü rehinelerin teslim edilmemesi durumunda Refah Sınır Kapısı'nı kapatma tehdidinde bulunan katil İsrail, barış umutlarını dinamitlemeye çalışıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden aktardığı son bilgilerde ateşkesin ne kadar hassas bir dengede durduğunu ve İsrail'in en ufak bir bahaneyle yeniden saldırabileceğini vurguladı.