14 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika yolunda

Milli Savunma Bakanı Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika yolunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 19:18 Güncelleme: 14.10.2025 19:19
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika yolunda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti. Toplantılar çerçevesinde mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Bakan Güler, yarın Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılacak.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Güler'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Bakan Güler’den PKK’ya uyarı!Bakan Güler’den PKK’ya uyarı! BAKAN GÜLER'DEN PKK'YA UYARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanı Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika yolunda Milli Savunma Bakanı Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika yolunda Milli Savunma Bakanı Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika yolunda
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör