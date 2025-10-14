Milli Savunma Bakanı Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika yolunda
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti. Toplantılar çerçevesinde mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
