Bakan Güler’den PKK’ya uyarı: Tüm gruplar derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 16:40 Güncelleme: 11.10.2025 16:51
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, alınan fesih kararı kapsamında PKK uzantısı tüm terör gruplarının koşulsuz silahlarını teslim etmesi gerektiğini açıklayarak, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler'in açıklamaları şöyle: "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir."

