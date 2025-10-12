Başkan Erdoğan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı. Burada önemli mesajlar veren Erdoğan daha sonra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı kabul etti.