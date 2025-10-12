12 Ekim 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.10.2025 17:21
ABONE OL
Başkan Erdoğan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı. Erdoğan bu törenin ardından Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı. Burada önemli mesajlar veren Erdoğan daha sonra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı kabul etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ı kabul etti Başkan Erdoğan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ı kabul etti Başkan Erdoğan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ı kabul etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör