Bakan Fidan: Kalkınma Yolu Projesi bir an önce hayata geçmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın açıklaması yapıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

Kalkınma Yolu Projesi bir an önce hayata geçmeli. Projeye tam destek veriyoruz.

Biliyorsunuz iki sene önce sayın Sudani ile ortak bir mekanizmada mutabık kalmıştık su sorununun çözülmesiyle ilgili. Irak ile Türkiye arasında Irak'taki su dağıtım sistem başta olmak üzere bu konuda ortak bir çalışma komitesi kuruldu. Irak'taki su dağıtım sisteminin ıslah edilmesi için proje bazlı ele alındı. Temennimiz inşallah bu sistemi oluşturmada son aşamaya yaklaştık. Islak ile ilgili projelerin hayata geçmesi.

Irak ve Suriye arasında yapıcı bir Angajman tesis edilmesine yönelik adımların atılmasını da memnuniyetle görmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu yinelemek istiyorum. Bölge ülkelerinin yeni dönemdeki Suriye ile yapıcı ilişki geliştirmesi fevkalade önemli.

