10 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi gerekiyor
Bakan Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi gerekiyor

Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi gerekiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2025 21:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkese ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Barış planın birinci aşaması tamam. Anlaşmanın bir kazaya uğramadan, özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, soykırımı devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor, takipteyiz." dedi. Fidan ayrıca ateşkes anlaşmanın uygulanmasına teknik destek vereceklerini de vurguladı.
Bakan Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi gerekiyor
Bakan Fidan’dan ateşkes açıklaması
Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması
Bayrampaşa Belediyesi seçimine iptal
Bayrampaşa Belediyesi seçimine iptal
Gazze’de ateşkes yürürlükte! Bundan sonra takvim nasıl işleyecek?
Gazze’de ateşkes yürürlükte! Bundan sonra takvim nasıl işleyecek?
A Haber Gazze’deki yıkımı görüntüledi
A Haber Gazze'deki yıkımı görüntüledi
Gramda alım-satım farkı 500 lira
Gramda alım-satım farkı 500 lira
İsrail’e uyarısı ne anlama geliyor?
İsrail’e uyarısı ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı
Özel’in Türkiye’ye özür borcu var
"Özel’in Türkiye'ye özür borcu var"
Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur
"Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur"
Başkan Erdoğan Rize’de! 38 projenin toplu açılışı
Başkan Erdoğan Rize’de! 38 projenin toplu açılışı
Rize’deki sel felaketi! Flaş açıklama
Rize’deki sel felaketi! Flaş açıklama
Gazze’ye uzanan yolda insan seli!
Gazze’ye uzanan yolda insan seli!
Daha Fazla Video Göster