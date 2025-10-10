Bakan Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkese ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Barış planın birinci aşaması tamam. Anlaşmanın bir kazaya uğramadan, özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, soykırımı devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor, takipteyiz." dedi. Fidan ayrıca ateşkes anlaşmanın uygulanmasına teknik destek vereceklerini de vurguladı.