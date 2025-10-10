Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Kalıcı barışın anahtarı iki devletli çözüm için çalışacağız

(Foto: AA)

"EŞGÜDÜM VE KARARLILIĞIN SONUCUDUR"

Bakan Fidan, akademiyle kurulan ortak zeminin, uluslararası sistemin derin bir açmaz içinde olduğu dönemde daha da önem kazandığına dikkat çekerek, "Değişimin hızına yetişmeye çalışan dünyamız bugün adeta bir krizler çağı yaşıyor. İnsanlık aynı anda tüm cephelerde, tabiri caizse, sınanmakta. Buna mukabil uluslararası barış ve güvenliği korumaktan sorumlu organlar maalesef çıkar hesaplarının gölgesinde kalmaktadırlar. Gazze'de 2 yılı aşkın bir süredir devam eden soykırım karşısında uluslararası vicdanın sesi olduk. Bugün Filistin devletinin tanınması yönünde oluşan ivme, uluslararası düzeyde tesis ettiğimiz eşgüdüm ve kararlılığın sonucudur. Filistin meselesi bağlamında oluşan bu farkındalık neticesinde evvelce İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen ülkelerin pozisyonları dahi yapıcı ve dengeli bir noktaya evrilmeye başlamıştır. Bu çabaların neticesi olarak Gazze'de ateşkesin sağlanmasından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Malumunuz daha hiçbir şey bitmedi, her şey devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yakalanan bu ivmenin Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alacak kalıcı ve adil bir çözümle taçlanması mühimdir. Bu minvalde kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"SURİYE'DE, IRAK'TA NE OLURSA ONUN ETKİSİ BURADA OLUYOR"

Bakan Fidan, her türlü karalamaya ve yıldırma çabasına rağmen 13 yıl boyunca Suriye halkının yanında durduklarını söyleyerek "Milli bütünlüğü sağlanmış, istikrarlı ve refah üreten bir Suriye görmek temel arzumuzdur. Malumunuz 911 kilometre sınırımız var. Suriye'de, Irak'ta ne olursa onun etkisi burada oluyor. Türkiye'de ne olursa onun etkisi de bu ülkelerde oluyor. İsrail'in de terör örgütlerinin de bu fırsatı heba etmesine izin vermeyeceğiz. Biz Suriye'nin geleceğine dair umutluyuz. Türkiye'nin liderlik kapasitesi, diplomatik derinliği ve sahip olduğu araçlar yakın ve uzak tüm riskleri bertaraf edecek kudrettedir. Savaşları bitirmek ve barışın umudu olmak için her fırsatta diplomasiye alan açıyoruz. Ukrayna bağlamında savaşın sona erdirilmesi için insani boyutu öne alan diplomasi ve diyalog kanallarını açık tutmak için yoğun bir çaba içindeyiz. İstanbul'da düzenlediğimiz 3 tur doğrudan görüşmeler 2022'den bu yana tıkanan diplomasi kanallarının açılması için umut ışığı olmuştur. Önümüzdeki dö,nemde süreç ne kadar çetin görünse de adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için diplomatik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.