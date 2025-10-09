Bakan Fidan’dan Gazze ateşkesi açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek

09 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 22:09 Güncelleme: 09.10.2025 22:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Paris'teki Gazze toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu. Anlaşma ilerledikçe sorunlarla pratik çözüm bulunacak. İlk aşamanın 4 ana hedefi vardı. Türkiye ateşkesi sahada takip edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen ve Gazze ateşkes planının ayrıntılarının görüşüldüğü toplantıya katıldı. Toplantıda Türkiye, Fransa, Gazze temas grubu üyesi ülkeler ABD ve Avrupa Birliği Temsilcileri yer aldı.

Bakan Fidan "Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu. Anlaşma ilerledikçe sorunlarla pratik çözüm bulunacak. İlk aşamanın 4 ana hedefi vardı" dedi ve şöyle devam etti:

Ateşkesin sağlanması, rehine ve tutukluluların serbest bırakılması, İsrail'in belirli çizgilere çekilmesi ve insani yardımların ulaşması.

