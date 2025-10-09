Bakan Fidan’dan Gazze ateşkesi açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Paris'teki Gazze toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen ve Gazze ateşkes planının ayrıntılarının görüşüldüğü toplantıya katıldı. Toplantıda Türkiye, Fransa, Gazze temas grubu üyesi ülkeler ABD ve Avrupa Birliği Temsilcileri yer aldı.

Bakan Fidan "Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu. Anlaşma ilerledikçe sorunlarla pratik çözüm bulunacak. İlk aşamanın 4 ana hedefi vardı" dedi ve şöyle devam etti:

Ateşkesin sağlanması, rehine ve tutukluluların serbest bırakılması, İsrail'in belirli çizgilere çekilmesi ve insani yardımların ulaşması.