Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Türk aktivist A Haber’de: Bu hareket artık insanlık mücadelesidir

Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist Emrah Atış, A Haber’de son durumu aktardı. (Ekran görüntüsü - Ahaber.com.tr)

"BU HAREKET ARTIK İNSANLIK MÜCADELESİDİR"

Küresel Sumud Filosu'nun 40 gemiyle 31 Ağustos'ta Barcelona'dan yola çıktığını hatırlatan Emrah Atiş, "Biz ise şu anda Özgürlük Filosu olarak 11 gemiyle harekete geçmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde diğer gemilerin de filoya katılacağını söyleyebiliriz. Katil İsrail ne yaparsa yapsın, bu hareket artık bir insanlık mücadelesine dönüşmüştür. Öyle ki, bu sivil inisiyatif sayesinde, daha önce sessiz kalan bazı devletler dahi açıklama yapmak zorunda kaldı." dedi.

Bulunduğu gemide 92 aktivistin olduğunu söyleyen Emrah Atiş, "Bunların 18'i doktor, 22'si uluslararası alanda tanınmış basın mensubu. Tek hedefimiz, son iki yıldır hem fiziksel hem de sağlık ve basın alanında abluka altında tutulan Gazze halkına ulaşmak: sağlık desteği sağlamak ve basın aracılığıyla yaşananları dünya kamuoyuna duyurmak. Bu yolculuğun sivil bir hareket olarak tarihe geçmesini amaçlıyoruz; bu nedenle basın mensupları gemimizde yer alıyor." şeklinde konuştu.