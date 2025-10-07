Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Türk aktivist A Haber'de: Bu hareket artık insanlık mücadelesidir
Katil İsrail’in, tüm dünyanın gözü önünde Küresel Sumud Filosu’nu yasa dışı şekilde durdurması, içindeki aktivistleri alıkoyarak çeşitli işkencelere maruz bırakmasının ardından, uluslararası dayanışma girişimleri hız kesmeden büyümeye başladı. Bu girişimlerin bir yenisi de, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve bölgede yaşanan acılara çare olabilmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu oldu. Filodan A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Emrah Atiş, filonun mevcut konumu ve güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
31 Ağustos'ta İspanya'nın Barcelona Limanı'ndan demir alan Küresel Sumud Filosu, katil İsrail'in Gazze ablukasını kırarak mazlum halka insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde filo, Siyonist güçler tarafından yasa dışı şekilde durdurulmuş; yardım amacı taşıyan aktivistler esir alınmış ve çeşitli işkencelere maruz bırakılmıştı.
İsrail'in işlediği bu insanlık suçunun ardından dünya kamuoyunda tepki büyürken, uluslararası dayanışma girişimleri de artarak devam etti. Bu çabaların son örneği ise, geçtiğimiz günlerde 11 gemiyle yola çıkan Özgürlük Filosu oldu.
Filodan A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Emrah Atiş, Gazze'ye yaklaşık 220 mil uzaklıkta olduklarını belirterek son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.
"GAZZE'YE YAKLAŞIK 230 MİL UZAKLIKTAYIZ"
Gazze'ye yaklaşık 220 mil kaldığını belirten Türk aktivist Emrah Atiş, "Şu an yaklaşık Gazze'ye 220-230 mil kadar uzaklıktayız. Dünden beri açıkçası yavaşlamış durumdayız çünkü yanımızdaki küçük teknelerin geçen günkü dalga ve rüzgardan dolayı bir iki teknik sıkıntısı oldu. Biz de bugün gün içinde kendi teknemizden filikaları indirip hem onlara yakıt ikmalinde bulunduk hem de buradaki teknik personel oradaki teknelere gidip onların arızalarını giderdi. Nasip olursa bu gece ya da yarın sabah erkenden tekrar yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"BU HAREKET ARTIK İNSANLIK MÜCADELESİDİR"
Küresel Sumud Filosu'nun 40 gemiyle 31 Ağustos'ta Barcelona'dan yola çıktığını hatırlatan Emrah Atiş, "Biz ise şu anda Özgürlük Filosu olarak 11 gemiyle harekete geçmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde diğer gemilerin de filoya katılacağını söyleyebiliriz. Katil İsrail ne yaparsa yapsın, bu hareket artık bir insanlık mücadelesine dönüşmüştür. Öyle ki, bu sivil inisiyatif sayesinde, daha önce sessiz kalan bazı devletler dahi açıklama yapmak zorunda kaldı." dedi.
Bulunduğu gemide 92 aktivistin olduğunu söyleyen Emrah Atiş, "Bunların 18'i doktor, 22'si uluslararası alanda tanınmış basın mensubu. Tek hedefimiz, son iki yıldır hem fiziksel hem de sağlık ve basın alanında abluka altında tutulan Gazze halkına ulaşmak: sağlık desteği sağlamak ve basın aracılığıyla yaşananları dünya kamuoyuna duyurmak. Bu yolculuğun sivil bir hareket olarak tarihe geçmesini amaçlıyoruz; bu nedenle basın mensupları gemimizde yer alıyor." şeklinde konuştu.
