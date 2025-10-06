Seçil Erzan davasında gelişme! Mütalaa açıklandı: İşte istenen ceza

Fotoğraf-DHA

Aslında ilk baştaki sistemin, üyelerinin bir miktar kazandığı durumda, diğer kişiler de kendiliğinden yatırım amaçlı kendi rızaları ile sisteme dahil olmaya çalışmakta olduğu belirtildi. Açıklanan mütalaada, müştekilerin bir bölümünün para verdikten sonra Seçil Erzan'dan belge aldıkları veya almaya çalıştıkları ancak iddialarında Bankacılık işlemi olarak nitelendirdikleri eylemde sanık Seçil Erzan'a para verirken ya da fon getirisi olduğunu düşündükleri kar payı sırasında herhangi bir belge almadıkları, müştekilerin hiç olmayan bir fona veya yatırım aracına banka şube müdürü olmasından kaynaklı güven ile para yatırmaya ikna edildiği, olayda tüm müştekilerin değil bazılarının diğer bazı müştekiler yönünden sisteme devam için etkileşimlerinin bulunduğu, aslında ilk baştaki sistemin, üyelerinin bir miktar kazandığı durumda, diğer kişiler de kendiliğinden yatırım amaçlı kendi rızaları ile sisteme dahil olmaya çalışmakta olduğu kaydedildi.

Seçil Erzan'ın kurduğu sistemle fonda küçük boşluklar olduğunu söyleyerek ticari fırsatın kaçırılmaması amacıyla baskı kurduğu ifade edildi.

Sanık Seçil Erzan'a atfedilen eylemler yönünden piramitsel bir yapı ortaya çıktığının aktarıldığı mütalaada, söz konusu olayda Seçil Erzan'ın sistemde olmayan ancak gizli, yatırımcıları arasında banka yöneticileri ve spor camiasında bilenen isimlerin de olduğunu söylediği bir yatırıma müştekileri ikna ettiği, yatırım yapılmayıp başkalarının kullanımına dönüştürdüğü bir sistem kurduğu anlatıldı.

"FIRSATIN KAÇMAMASI" İÇİN BASKI YAPILMIŞ

Mütalaada, Seçil Erzan'ın katılanlardan banka yöneticileri olan sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ile spor camiasından tanınan katılanlar Fatih Terim, Arda Turan gibi isimleri kullanarak, bu isimlerin olduğu fonun kaybetmeyeceği inancı ile katılanları yanılttığı, özel müşterilerin yararlandığı özel bir fondan bahsettiği, fonda küçük boşluklar olduğunu söyleyerek ticari fırsatın kaçırılmaması amacıyla baskı kurduğu aktarıldı.