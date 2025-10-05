Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! ”Her türlü senaryoya hazırız!” Sumud umut oldu Özgürlük yolda!

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"HER TÜRLÜ SENARYO İÇİN ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

Filo yoluna devam ederken olası bir İsrail baskınına karşı bir hazırlığın olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Atiş, şöyle konuştu:

Olası senaryoların tümüne karşı aslında bir hazırlığımız var. Her gün birkaç kez tatbikat yapıyoruz. Bugün de üç ayrı tatbikatımız oldu. Zaten filoya katılmadan önce iki günlük çok yoğun bir eğitimimiz gerçekleşmişti. Gemiye bindikten sonra da her gün bu eğitimler devam ediyor. Olabilecek her türlü senaryoya karşı önlemimizi almaya gayret gösteriyoruz. Bu arada şu an yaklaşık 240-250 millik bir mesafedeyiz Gazze'ye. Mil azaldıkça, o orta riskli ve yüksek riskli alana doğru yaklaştıkça tabii İsrail'in tehditleri görünür olmaya başladı.

"BİZ GAZZE'YE UMUDU TAŞIYORUZ"

Dün akşam filoda nöbet tutan arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, gece saatlerinde bazı İHA'ların sayısının dördü beşi bulduğunu, sabaha kadar filonun üzerinde, gemilerin üzerinde dönüp durduğunu öğrendik. Bu bizi korkutmuyor açıkçası. Zaten biz bundan, böyle olacağından haberdardık. Gelip taciz edeceklerinden, uçak, askeri uçaklarla üzerimizden uçacaklarından, SİHA'larla sürekli gözlem yapacaklarından, bunlardan zaten haberdardık. Bunları bilerek zaten geldik buraya. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, biz Gazze'ye şifayı, barışı, huzuru götürmek gibi bir gayeyle yola çıktık. Tabii bize dediğiniz gibi insani yardım malzemeleri taşıyoruz, aynı zamanda gıdalar taşıyoruz. Fakat aslında biz bunların çok ötesinde bir şeyi taşıyoruz. Biz Gazze'ye umudu taşıyoruz. Şimdi siz ekranın alt tarafında gösterdiniz, az önce de bahsettiniz yayına hemen bağlanırken. Gazze sahilinde umutla bekleyen çocukları, kadınları, insanları... Bizim de tek bir hedefimiz var, gemimizde taşıdığımız o kocaman umudu Gazze sahillerine ulaştırmak, ulaştırdığımız zaman da oradaki o yavrularla kucaklaşmak.

Mayıs ayında Malta açıklarında bir saldırıya uğramıştı Vicdan Gemisi. Tersanede uzunca bir süreçten sonra tekrar tamir edildi. Var olan gemilerin hem Sumud'da hem de şu an bizim içinde bulunduğumuz Özgürlük Filosu'nun tamamındaki gemilerden çok daha büyük Vicdan Gemisi.