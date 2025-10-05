Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! ”Her türlü senaryoya hazırız!” Sumud umut oldu Özgürlük yolda!
Katil İsrail işgal güçleri Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yaptığı saldırı sonrası filoyu ve içinde bulunan aktivistleri yasa dışı bir şekilde alıkoydu. Filistinliler için başlayan insanlık hareketi bu sefer Özgürlük Filosu’ya yeniden yollara düştü. Filodan A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Emrah Atiş, son gelişmeleri aktararak önemli bilgiler verdi. Atiş, Gazze yolunda karşılarına çıkacak her türlü İsrail müdahalesine karşı önlem aldıklarını söyleyerek, filonun üzerinden geçen İsrail İHA’ların olduğunu ve savaş uçaklarının geçtiğini söyledi.
Gazze'de yaşanan insani krize dur demek için yola çıkan Özgürlük Filosu yoluna devam ediyor. Gazze'ye miller azaldıkça İsrail tehdidinin de çoğalmaya başladığını belirten Özgürlük Filosu Türk aktivisti Emrah Atiş, içinde bulundukları gemiden son bilgileri aktardı.
"FİLO GAZZE İÇİN İLAÇ MALZEMELERİYLE DOLU"
Türk aktivist Emrah Atiş, Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi olan Vicdan Gemisi'nin içinde olduklarını söyleyerek 26 ülkeden 92 aktivistin olduğunu söyledi. Atiş, katılımcıların çoğunun doktor ve basın mensuplarından oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Çoğunluğunu doktorlar ve basın mensupları oluşturuyor. İki temel hedef üzerinde şu an Gazze'ye doğru yol alıyoruz. İlki, yanımızda getirdiğimiz ilaçları… Şu gördüğünüz alanın tamamı koli, bavulların içleri tamamen ilaç malzemeleriyle dolu. Hem onları doktorlarla beraber inşallah Gazze'ye ulaştırmak istiyoruz hem de geminin alt kısmında bulunan depolar yine ağzına kadar gıda malzemesiyle dolu, onları yine Gazze'ye ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden basın mensupları da aramızda. Onlar da hem bu kutlu yolculuğun haberini dünyaya duyuruyorlar hem de Gazze'ye vardıktan sonra Gazze'de yaşananları daha gür bir sesle, daha gür bir çığlıkla dünya gündemine taşıyacaklar.
"HER TÜRLÜ SENARYO İÇİN ÖNLEMİMİZİ ALDIK"
Filo yoluna devam ederken olası bir İsrail baskınına karşı bir hazırlığın olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Atiş, şöyle konuştu:
Olası senaryoların tümüne karşı aslında bir hazırlığımız var. Her gün birkaç kez tatbikat yapıyoruz. Bugün de üç ayrı tatbikatımız oldu. Zaten filoya katılmadan önce iki günlük çok yoğun bir eğitimimiz gerçekleşmişti. Gemiye bindikten sonra da her gün bu eğitimler devam ediyor. Olabilecek her türlü senaryoya karşı önlemimizi almaya gayret gösteriyoruz. Bu arada şu an yaklaşık 240-250 millik bir mesafedeyiz Gazze'ye. Mil azaldıkça, o orta riskli ve yüksek riskli alana doğru yaklaştıkça tabii İsrail'in tehditleri görünür olmaya başladı.
"BİZ GAZZE'YE UMUDU TAŞIYORUZ"
Dün akşam filoda nöbet tutan arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, gece saatlerinde bazı İHA'ların sayısının dördü beşi bulduğunu, sabaha kadar filonun üzerinde, gemilerin üzerinde dönüp durduğunu öğrendik. Bu bizi korkutmuyor açıkçası. Zaten biz bundan, böyle olacağından haberdardık. Gelip taciz edeceklerinden, uçak, askeri uçaklarla üzerimizden uçacaklarından, SİHA'larla sürekli gözlem yapacaklarından, bunlardan zaten haberdardık. Bunları bilerek zaten geldik buraya. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, biz Gazze'ye şifayı, barışı, huzuru götürmek gibi bir gayeyle yola çıktık. Tabii bize dediğiniz gibi insani yardım malzemeleri taşıyoruz, aynı zamanda gıdalar taşıyoruz. Fakat aslında biz bunların çok ötesinde bir şeyi taşıyoruz. Biz Gazze'ye umudu taşıyoruz. Şimdi siz ekranın alt tarafında gösterdiniz, az önce de bahsettiniz yayına hemen bağlanırken. Gazze sahilinde umutla bekleyen çocukları, kadınları, insanları... Bizim de tek bir hedefimiz var, gemimizde taşıdığımız o kocaman umudu Gazze sahillerine ulaştırmak, ulaştırdığımız zaman da oradaki o yavrularla kucaklaşmak.
Mayıs ayında Malta açıklarında bir saldırıya uğramıştı Vicdan Gemisi. Tersanede uzunca bir süreçten sonra tekrar tamir edildi. Var olan gemilerin hem Sumud'da hem de şu an bizim içinde bulunduğumuz Özgürlük Filosu'nun tamamındaki gemilerden çok daha büyük Vicdan Gemisi.
"TEYAKKUZDAYIZ"
Bu gemide yolculuk yapıyor olmak, Gazze'ye gidiyor olmak, böyle bir umudu içimizde besliyor olmak açıkçası bizi güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Ama dediğim gibi yani Malta açıklarında o saldırıya uğrarken mesela dün akşam şeyden bahsetmiştim ben. Dün yaklaşık 2-2.30 sularında üzerimizden bir C-130 geçti, sonradan İsrail'e ait olduğunu öğrendik. Bir tam tur attıktan sonra ikinci kez geçti tekrar üzerimizden, sonra geri dönüp gitti. Bunun şöyle bir önemi var açıkçası. Malta açıklarında da geminin üzerinde Mayıs ayında gerçekleşen o olayda, saldırıda arkadaşlarımız önce filonun üzerinden, daha doğrusu geminin üzerinden uçan bir C-130 uçağı gördüğünü söylemişlerdi. Muhtemelen içinde İHA'ları taşıyor olabilir, gözetleme amacıyla geliyor olabilir. Biz her ihtimale karşı teyakkuzdayız. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim, yani dün uçak üzerimizden geçtiği anda normalde insanlardan beklenen şey bir tehlike karşısında önlem almaktır. Biz alt kata gidebilirdik, sirenleri çalıp aşağıda bulunan kısma, yattığımız kısma inip daha güvenli bir şekilde durabilirdik. Fakat buradaki aktivistlerin tamamı uçak haberi geldiği andan itibaren geminin dışına çıktı. Güverteye çıktı, üst kata çıktı, yanlara çıktı ve gemiye zarar gelmesin diye açıkçası biz dışarıda teyakkuza geçtik. Çünkü dediğim gibi yani biz çok büyük bir umut taşıyoruz. Sumut bir başlangıç oldu. Sumud'dan önce de tabii giden FFC ile gidiyoruz biz biliyorsunuz, Özgürlük Filosu'yla. 2008 yılından beri zaten bu tarz faaliyetlere devam ediyor. Toplam bildiğim kadarıyla bizim şu an çıktığımız filodan önce 2008 yılından beri 37 defa ablukayı delmek için gemi göndermişti zaten. Biz de şu an inşallah yeni gemilerle beraber bu ablukayı delmek için yola çıktık, devam ediyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Retro görselin içinde iki kedi saklanıyor! Sadece 1000 kişiden 1’i görebiliyor
- 117 yaşına kadar yaşadı! Uzun ömrün sırrını Gastroenterolog açıkladı: Günde 3 kez…
- Aslında kedilere alerjiniz yok! Bilim insanlarından yeni keşif: Toz, kedi tüyü ve polen alerjisi tarihe karışıyor
- ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Orhan kadrosunda kimler var?
- SÜPER LİG MAÇI: Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 4 Ekim ne günü? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı? En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları
- Makarna pişirirken yaptığınız en büyük hata! Uzmanlar uyardı: Sağlığınız risk altında
- 2025 DOLUNAY TAKVİMİ: Ekim Dolunay’ı ne zaman, saat kaçta? Nasıl oluşur?
- Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Vücudunuzun gizli dili: Yiyecek krizleri neyi işaret ediyor? Sebebi sadece açlık değil…
- 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: 2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?
- Gençlik kalkanı çöktü! İnsanlar uzayda daha hızlı mı yaşlanıyor? Deneyler kanıtladı