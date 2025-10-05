Bakan Fidan’dan Gazze teması! Katar Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Ayrıntılar geliyor..