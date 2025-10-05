05 Ekim 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan'dan Gazze teması! Katar Başbakanı ile görüştü

Bakan Fidan'dan Gazze teması! Katar Başbakanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 20:49 Güncelleme: 05.10.2025 20:50
ABONE OL
Bakan Fidan’dan Gazze teması! Katar Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Ayrıntılar geliyor..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan Gazze teması! Katar Başbakanı ile görüştü Bakan Fidan’dan Gazze teması! Katar Başbakanı ile görüştü Bakan Fidan’dan Gazze teması! Katar Başbakanı ile görüştü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör