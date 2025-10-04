Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın yürürlük süresinin 5 yıllık bir dönem için uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
9 Şubat 1999 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNIDO Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın yürürlük süresinin 15 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir dönem için uzatılmasına ilişkin teati edilen mektupların onaylanmasına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, önerilen dönemde Türkiye ile UNIDO arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.