Açız diyen Gazzeli çocuktan yürek yakan sözler ağlattı! Canlı yayında gözyaşlarına hakım olamadı

Gazze'de katil İsrail işgal güçleri tarafından hem havadan hem karadan bombardımanlar sürerken bölge halkı aynı zamanda açıklıkla da mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde Gazzeli bir kız çocuğunun sarf ettiği sözler yaşanan derin dramı gözler önüne serdi.

"ONLARIN ACILARINI EN İYİ ORADA YAŞAYANLAR BİLİR"

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, savaş muhabiri olduğu yıllara ilişkin anılarından bir kareyi anlatarak, "Bir savaş muhabiri olarak, onların acılarını en iyi orada yaşayanlar anlayabilir. Bizim için, gazeteciler için, akademisyenler için, çeşitli çevreler için, bunlar çok kolay. Yorum yapmak, işin en basiti. Ama orada yaşayan bu çocukların ne çektiğini biz tam olarak anlayamıyoruz tabii. Çok uzun yıllar savaş bölgelerinde bulunduğum için; Gazze'de, Ramallah'ta, Afganistan, Suriye, aklımıza gelebilecek birçok yerde... Oradaki insanların gözüyle anlamaya çalışmak gerekir diye düşünüyorum. O açıdan umarım, bir an önce bu iş çözüme kavuşur." Diye konuştu.