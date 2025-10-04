Açız diyen Gazzeli çocuktan yürek yakan sözler ağlattı! Canlı yayında gözyaşlarına hakım olamadı .

Gazzeli bir kız çocuğunun “artık Gazze üzerinden dram yapmayı bırakın; biz açız” diyerek sarfettiği sözler sonrası yürekler bir daha ağlarken, ABD’den canlı yayınına bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, iki yıldır Gazzeli çocukların topraktan pirinç tanelerini ayıklayarak yemek pişirdiklerini söyledi. Sapmaz, “Evi bilmiyorlar. İçe kapalı mekanı, sürekli sürekli bir korku var” sözleriyle bölgede yaşanan insanlık dramı hakkında konuşarak gözyaşlarına hakim olamadı.