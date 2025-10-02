Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine TMSF'den kayyum
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında suç örgütü liderliğinden yargılanan ve sonrasın tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Yaşanan yeni gelişme ile TMSF tarafından Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı.
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında suç örgütü liderliğinden yargılanan Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi ile tahliye olmuş ve Ocak ayında mal varlıklarına el konulmuştu.
Duruma ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında suç örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konulan 16 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.