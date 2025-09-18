Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında son viraj! Tam bin sayfalık iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturmasında sona gelindi. Türkiye'nin en kapsamlı yolsuzluk dosyalarından biri olmaya aday dosyayla ilgili edinilen bilgilere göre, 1 başsavcı vekili ve 1 cumhuriyet savcısının ortaklaşa hazırladığı iddianamenin yaklaşık bin sayfa tutacağı, dosyada yüzlerce ihalenin ayrı ayrı mercek altına alındığı öğrenildi.