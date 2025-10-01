Meclis’te sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Dem ve İYİ Parti ile Meclis’te bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti ve Dem heyeti ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı'nda görüştü.

"LİDERLERLE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Başkan Erdoğan, konuya ilişkin "Liderlerle samimi bir görüşme yaptık." dedi. A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal da görüşmeye ilişkin detayları aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışının ardından siyasetin kalbi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki dinlenme odasında attı. Gelenekselleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bu yıl sürpriz konuklarla adeta bir liderler zirvesine dönüştü. A Haber muhabiri Kübra Bal, tarihi anları yerinden aktarırken, Başkan Erdoğan'ın görüşme sonrası yaptığı samimi açıklamaları ve açılış konuşmasındaki kritik mesajlarını da deşifre etti.

"BU YIL BİR FARKLILIK OLDU!"

Her yıl rutin olarak gerçekleşen görüşmenin bu sene bambaşka bir havada geçtiğini belirten A Haber muhabiri Kübra Bal, yaşananları anbean anlattı. Görüşmeye ilk olarak DEM Parti heyetinin, ardından ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun katılmasıyla siyasetin sıcak gündeminin masaya yatırıldığını vurguladı:

"Aslında her yıl olduğu gibi bir rutin şekilde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından dinlenme odasına geçti. Ancak bu yıl bir farklılık oldu. Önce DEM Parti'den heyet geldi... Daha sonra biraz süre geçtikten sonra bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez içeriye girdi. O görüşme ise yarım saat sürdü."

"ÇOK SAMİMİ BİR ŞEKİLDE LİDERLERLE GÖRÜŞMEMİZİ YAPTIK"

Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ın yüzündeki memnuniyetin dikkat çektiğini aktaran Kübra Bal, Erdoğan'ın zirveye dair ilk yorumunu paylaştı. Erdoğan'ın, Meclis'in ruhuna yakışır, spontane ve son derece samimi bir atmosferde geçtiğini söylediğini belirten Bal şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o görüşmenin nasıl olduğu soruldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söyledi: 'Çok samimi bir şekilde liderlerle görüşmemizi yaptık. Görüşme çok samimi geçti. Keşke siz de olsaydınız.' ifadelerini kullandı. Aslında oldukça spontane gelişen bir görüşme olduğunu söyleyelim. Meclis'in ruhuna yakışır bir görüşme olduğunu da ifade edelim."

"MESELE TÜRKİYE İSE GERİSİ TEFERRUATTIR!"

Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasında verdiği birlik ve beraberlik mesajlarının, liderlerle yaptığı görüşmenin de ana çerçevesini oluşturduğunu ifade eden Kübra Bal, Erdoğan'ın kritik mesajlarını hatırlattı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmalarında aslında özellikle birlik beraberlik çağrısında bulundu. 'Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz' ifadelerini kullandı. 'Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır' dedi. Siyasetin farklı kulvarlarında rekabet halinde olsak da söz konusu Türkiye olduğunda herkesin ortak bir paydada buluşma erdemini göstermesi hem millete karşı sorumluluğumuz hem de milli menfaatlerimiz gereğidir."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİMİZİN MERKEZİ TBMM'DİR"

Görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecinin ve yeni anayasa çalışmalarının da ele alındığını düşündüğünü belirten Bal, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bu konulara verdiği önemin altını çizdi. Ayrıca Gazze'den Suriye'ye, dış politikadaki kararlı duruşun ve 2026 yılı için verilen ekonomik reform müjdesinin de konuşmanın ana başlıkları olduğunu aktardı:

"Özellikle Terörsüz Türkiye noktasında önemli mesajlar verdi... 'Hedefimiz terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlenmesidir. Terörsüz Türkiye idealimizin en önemli merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.' ifadelerini kullandı. Yine Suriye ile ilgili mesajları da vardı: 'Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz.' Ekonomi başlığına da değindi ve bu noktada da 2026 senesinin Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacağını ifade etti."