Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti açıklaması: Fevkalade iyi geçti | Muhalefete tepki: Hayal kırıklığına uğradılar

Kabine Toplantısı'nın gündeminde iç ve dış politikaya dair kritik konuların yer aldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son üç haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programlarımızın kısa bir özetini yapmak istiyorum. 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldık. Orada, Filistin'in yanı sıra Lübnan, Yemen, İran, Suriye ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Ziyaretimiz dostumuz, kardeşimiz ve müttefikimiz Katar ile dayanışmamızı göstermek açısından da manidardı.

17 Eylül'de ise Dışişleri Bakanlığımızın yeni yerleşkesinin temellerini attık. İki yıl içinde tamamlanması planlanan projeyle Hariciye Teşkilatımızı 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, modern, işlevsel ve çevre dostu bir yerleşkeye kavuşturacağız. 18 Eylül'de Şehit Yakınlarımız, Gazilerimiz ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ni icra ettik. Çektiğimiz kuralarla 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık. Böylece kamu kurumlarımızda istihdam ettiğimiz şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayımız 51 bin 947'ye yükseldi. Yeni atamalarımızın bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, göreve başlayan kardeşlerime yüce Allah'tan başarılar diliyorum."

"İŞKUR GENÇLİK PROGRAMIMIZDAN 100 BİN ÖĞRENCİMİZ FAYDALANDI"

Erdoğan, 19 Eylül'deki Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı"nın tanıtımını yaptıklarını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Buluşmada, kooperatiflerimiz için yeni müjdelerimizi paylaştık. Geçtiğimiz yıl kooperatiflerimizin yararlanabileceği destek kalemlerinde 2 kat artış yapmıştık, bu yıl destek tutarını 2,5 katına çıkardık. Aynı şekilde makine, ekipman ve demirbaş alım desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteklerini 60 bin liradan 150 bin liraya yükselttik. Nitelikli personel istihdamı desteğini ise 1 kişi için yıllık 204 bin liradan 266 bin liraya, 2 kişi için 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkardık. Bunların da hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."