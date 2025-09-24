24 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay Adana'da yakalandı!

Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay Adana'da yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.09.2025 11:49
ABONE OL
Ordudan ihraç edilen FETÖ’cü firari astsubay Adana’da yakalandı!

Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin K'yi (38) yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda Hüseyin K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör