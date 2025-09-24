CHP’de büyük şok! Olağanüstü kurultay iptal mi olacak? Muhalif cepheden dava hazırlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

PARTİLİLER ALDATILDI

CHP lideri Özgür Özel ve kurmayları, olağanüstü kurultay için 900'ü aşkın delegenin imza verdiğini savunmuştu. Ancak YSK'ya teslim edilen imza sayısının 662'den ibaret olduğuna ve partililerin bir kez daha aldatıldığına vurgu yapılıyor.

684 OY YERİNE 662 İMZA



Sabah'ın haberine göre 2023 yılındaki olaylı kurultayda toplam delege sayısının 1365 olduğunu dile getiren muhalif kanat, bu sayının baz alınarak salt çoğunluğun 684 olması gerektiğini, ancak son olağanüstü kurultay için 662 delegenin imza verdiğini dile getiriyor.

CHP tüzüğünün 48. maddesinin 5. fıkrasında, "Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir" ibaresi yer alıyor.