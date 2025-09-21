CHP Olağanüstü Kurultayı! Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi! Kılıçdaroğlu detayı

13:04 21 Eylül 2025

Kurultayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, delegeden güven oyu alamadı.

Böylece CHP yönetimi düşmüş oldu.

Bu durumun şaibenin ortadan kalkması için uygulanan bir taktik olduğu değerlendiriliyor. Yani, parti yönetimi, başkanlık ve PM ve YDK seçimi için bu yöntemi benimsemişti. Delege parti yönetiminin de isteği yönüde oy kullanmış oldu.

Devamında bazı kurultay delegeleri, seçimlerin blok liste usulü ile yapılması için Divan Başkanlığına önerge verdi. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık sürenin sonlandığını bildirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girecek.

Murat Emir ardından, seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.