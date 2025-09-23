Başkan Erdoğan BM'de konuştu: Filistin için buradayım! A Haber'de tarihi konuşma yorumlandı: "Manifesto nilteliğinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünde İsrail’in Gazze’deki vahşetini fotoğraflarla dünyaya haykırdığı konuşma, A Haber’de Memleket Meselesi programında “manifesto” olarak değerlendirildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Canlıya düşmanlık eden bir yapının ifşasıdır” derken, Prof. Dr. Burak Küntay, “Dünyanın dönüm noktasıdır, beşten büyük demek tam da budur” sözleriyle dikkat çekti.

