Başkan Erdoğan BM'de konuştu: Filistin için buradayım! A Haber'de tarihi konuşma yorumlandı: Manifesto nilteliğinde
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünde İsrail’in Gazze’deki vahşetini fotoğraflarla dünyaya haykırdığı konuşma, A Haber’de Memleket Meselesi programında “manifesto” olarak değerlendirildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Canlıya düşmanlık eden bir yapının ifşasıdır” derken, Prof. Dr. Burak Küntay, “Dünyanın dönüm noktasıdır, beşten büyük demek tam da budur” sözleriyle dikkat çekti.
Erdoğan, BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı
Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu
A Haber’de tarihi konuşma yorumlandı: Manifesto nilteliğinde
BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana
Sumud Filosu’ndan böyle seslendi: Bir haftamız kaldı
Başkan Erdoğan Türkevi’nden çıktı!
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi BM’de imzaya açıldı
Gazze’de sistematik yok ediş var
Başkan Erdoğan’dan Dünya 5’ten büyüktür paylaşımı
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın yapacağı konuşmada
Küresel vicdanın sesi Erdoğan!
CHP’de köklü değişiklik hazırlığı!
