23 Eylül 2025, Salı
Küresel vicdanın sesi Erdoğan! #PalestinesVoiceErdogan etiketi dünyayı salladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesinde #PalestinesVoiceErdogan etiketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın "küresel vicdanın sesi" olarak Filistin meselesine dair yapacağı mesajların beklendiği dakikalarda, etiket önce ABD gündeminde zirveye çıkarken kısa sürede dünya çapında TT listesine girdi.
Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:24