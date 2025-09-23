23 Eylül 2025, Salı

Küresel vicdanın sesi Erdoğan! #PalestinesVoiceErdogan etiketi dünyayı salladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesinde #PalestinesVoiceErdogan etiketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın "küresel vicdanın sesi" olarak Filistin meselesine dair yapacağı mesajların beklendiği dakikalarda, etiket önce ABD gündeminde zirveye çıkarken kısa sürede dünya çapında TT listesine girdi.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünde yapacağı açıklamalar öncesinde X plarformunda #PalestinesVoiceErdogan etiketi dünya gündeminde TT oldu.

Küresel vicdanın sesi olan Başkan Erdoğan'ın "manifesto" niteliğinde gerçekleştireceği hitabı ve Filistin konusunda yapacağı çağrılar merakla bekleniyor.

KÜRESEL VİCDANIN SESİ ERDOĞAN!
Erdoğan'ın konuşması başlamadan, #PalestinesVoiceErdogan Hashtag'ı sosyal medyayı salladı.

On binlerce kişi Başkan Erdoğan'a sosyal medya platformlarından destek verirken, açılan hashtag önce ABD gündeminde daha sonra tüm dünya listesinde Trend Topic (TT) oldu.

80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SOYKIRIMIN FAİLİ NETANYAHU"

Erdoğan, Bret Baier'in programına katılarak Türkiye'nin özellikle Gazze'deki soykırım ve Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki politikalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucunun, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna, "Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur" yanıtını verdi.

"SOYKIRIMIN KARŞISINDAYIZ"

"Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız" değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.

"YAPTIKLARINI NASIL KENARA KOYALIM?"

Erdoğan, Baier'in, 'Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması' konusundaki sorusuna, bu durumun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Öbür tarafta Netanyahu'nun yaptıklarını nasıl bir kenara koyabiliriz?" diye cevap verdi.

"İSRAİL SİLAHLARINI ACIMASIZCA KULLANIYOR"

İsrail'in Gazze'yi vurmasına ilişkin oradaki durumu gösteren birçok fotoğrafı yaptığı konuşmalarda gösterdiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Şunu söyleyebilir miyiz: Hamas, silah bakımından İsrail'den daha güçlüdür diyebilir miyiz? Mümkün değil. İsrail bu silahları 7'den 70'e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN İFADESİNİ HATIRLATTI

Gazze'deki insani krizin sona ermesine ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır" değerlendirmesinde bulundu.

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL"

Bir soru üzerine 'Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini' ifade eden Başkan Erdoğan, "Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum" dedi.

