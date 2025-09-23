Küresel vicdanın sesi Erdoğan! #PalestinesVoiceErdogan etiketi dünyayı salladı

"SOYKIRIMIN KARŞISINDAYIZ"

"Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız" değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.