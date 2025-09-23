HAVA DURUMU | Güneş 2 gün boyunca kavuracak! O iller için uyarı: Termometreler 35 dereceyi görecek | 23-27 Eylül 2025

23 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 06:29 Güncelleme: 23.09.2025 06:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı bildirildi. Bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtilirken, 5 günlük hava durumu raporu da yayınlandı. Buna göre perşembe, cuma ve cumartesi günü için yurdun bazı bölümlerinde yağış uyarısı yapılırken; bugün ve yarın için ise yağış beklenmediği bildirildi. Manisa, Adana ve Hatay gibi illerde ise sıcaklığın 35 dereceği aşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege'de hava az bulutlu ve açık geçecek.

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

23-27 Eylül 2025 tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu (MGM)

