TELE 1’de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’yu bir tuttular | Tepkilerden sonra TELE 1’den özür

TELE 1'de ekranlara verilen skandal KJ

Yaptığı skandal programlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayan CHP'nin beslediği TELE 1 kanalı yaptığı bu rezil programlarla ve toplumu sürüklediği kin ve nefretle neyi amaçladığı ise merak konusu oldu.

TELE 1 yönetimi gelen tepkilerin ardından geri adım atarak özür diledi. (A Haber arşiv)

TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİLER

TELE 1 yönetimi, gelen tepkilerin ardından bir özür metni yayınladı. KJ'de yer alan yazının kabul edilemez olduğu belirtilirken, "İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli yaptırım kararını alacağımızı da belirtmek isteriz." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliik'ten ise konuya ilişkin tepki geldi.

Çelik şu ifadeleri kullandı: "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.

İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir.

Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."