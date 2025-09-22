22 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri TELE 1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'yu bir tuttular | Tepkilerden sonra TELE 1'den özür

TELE 1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'yu bir tuttular | Tepkilerden sonra TELE 1'den özür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 08:16 Güncelleme: 22.09.2025 15:42
ABONE OL
TELE 1’de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’yu bir tuttular | Tepkilerden sonra TELE 1’den özür

CHP'nin yandaşı olan medya kuruluşları arasında bulunan TELE 1, yine büyük bir skandala imza attı. Gazze'deki mazlumların hakkını sürekli olarak savunan ve Filistin'in sesi olan Başkan Erdoğan, bölgedeki soykırımın sorumlusu eli kanlı katil Netanyahu'ya benzetilerek "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı KJ olarak ekranlara verildi. Kanal yönetimi gelen tepkilerden sonra bir özür metni yayınladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliik'ten ise konuya ilişkin tepki geldi.

CHP yandaşı medya kuruluşlarından ve manipülatif, algı operasyonu haberlerin çıkış noktalarından olan TELE 1'de dün (21 Eylül) yayınlanan programda büyük bir skandala imza atıldı. Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin konuşulduğu programda ekrana verilen KJ, büyük tepki çekti.

Başkan Erdoğan BM'de bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. (A Haber arşiv)Başkan Erdoğan BM'de bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. (A Haber arşiv)

ERDOĞAN GAZZE'NİN HAKKINI SAVUNACAK
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Başkan Erdoğan'ın burada Donald Trump başta olmak üzere birçok liderle görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı bir kez daha dünyanın yüzüne vurması bekleniyor.

TELE 1'de ekranlara verilen skandal KJTELE 1'de ekranlara verilen skandal KJ

SOYKIRIMCI NETANYAHU İLE BİR TUTTULAR
Tüm bunlara rağmen TELE 1'de Başkan Erdoğan'ın ABD seyahatinin konuşulduğu programda ekranlara "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" şeklinde skandal bir KJ verildi. Gazze'deki mazlumların hakkını korkusuzca savunanan birkaç liderden biri olan Erdoğan'ın, soykırımın sorumlusu İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'ya benzetilmesi büyük tepki çekti.

TELE 1'de ekranlara verilen skandal KJTELE 1'de ekranlara verilen skandal KJ

Yaptığı skandal programlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayan CHP'nin beslediği TELE 1 kanalı yaptığı bu rezil programlarla ve toplumu sürüklediği kin ve nefretle neyi amaçladığı ise merak konusu oldu.

TELE 1 yönetimi gelen tepkilerin ardından geri adım atarak özür diledi. (A Haber arşiv)TELE 1 yönetimi gelen tepkilerin ardından geri adım atarak özür diledi. (A Haber arşiv)

TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİLER
TELE 1 yönetimi, gelen tepkilerin ardından bir özür metni yayınladı. KJ'de yer alan yazının kabul edilemez olduğu belirtilirken, "İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli yaptırım kararını alacağımızı da belirtmek isteriz." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliik'ten ise konuya ilişkin tepki geldi.

Çelik şu ifadeleri kullandı: "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.

İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir.
Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TELE 1’de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’yu bir tuttular | Tepkilerden sonra TELE 1’den özür TELE 1’de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’yu bir tuttular | Tepkilerden sonra TELE 1’den özür TELE 1’de skandal KJ! Başkan Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’yu bir tuttular | Tepkilerden sonra TELE 1’den özür
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör