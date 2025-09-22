AK Parti'den "Netanyahu" tepkisi: Netanyahu ile mukayese millete hakarettir

22 Eylül 2025, Pazartesi

Giriş: 22.09.2025 16:16
CHP'nin yandaşı olan medya kuruluşları arasında bulunan TELE 1, yine büyük bir skandala imza attı. Gazze'deki mazlumların hakkını sürekli olarak savunan ve Filistin'in sesi olan Başkan Erdoğan, bölgedeki soykırımın sorumlusu eli kanlı katil Netanyahu'ya benzetilerek "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı KJ olarak ekranlara verildi. Kanal yönetimi gelen tepkilerden sonra bir özür metni yayınladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliik'ten ise konuya ilişkin tepki geldi.
