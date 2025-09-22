Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’de 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı!

ABD'de temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor" dedi.

SAVUNMA SANAYİİNDE MÜTTEFİKLİK RUHU MESAJI!

Başkan Erdoğan ABD ile "Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım" mesajını verdi.

Erdoğan, "Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.