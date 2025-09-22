Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’de 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı!

22 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 21:09 Güncelleme: 22.09.2025 22:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK YATIRIM KONFERANSINDA KONUŞTU: HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

SAVUNMA SANAYİİNDE MÜTTEFİKLİK RUHU MESAJI!

Başkan Erdoğan ABD ile "Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım" mesajını verdi.

Erdoğan, "Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Erdoğan, "Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

AKŞAM YEMEĞİNE KATILACAK

Başkan Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenecek "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na, ardından da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

