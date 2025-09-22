22 Eylül 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan Türk yatırım konferansında konuştu: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu.