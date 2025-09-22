22 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan Türk yatırım konferansında konuştu: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi
Başkan Erdoğan Türk yatırım konferansında konuştu: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Başkan Erdoğan Türk yatırım konferansında konuştu: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2025 21:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan Türk yatırım konferansında konuştu: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi
Başkan Erdoğan BM yolunda! ABD’deki Türkevi’nden çıkış yaptı
Başkan Erdoğan BM yolunda! ABD'deki Türkevi'nden çıkış yaptı
Başkan Erdoğan Türk yatırım konferansında konuştu: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi
Başkan Erdoğan Türk yatırım konferansında konuştu: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi
Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?
Filistin’i tanımanın sahada karşılığı görülür mü?
AK Parti’den Netanyahu tepkisi
AK Parti'den "Netanyahu" tepkisi
Başkan Erdoğan Newsweek için makale kaleme aldı
Başkan Erdoğan Newsweek için makale kaleme aldı
Özgür Çelik hakim karşısında
Özgür Çelik hakim karşısında
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Gazze’den yürekleri parçalayan görüntüler!
Gazze’den yürekleri parçalayan görüntüler!
CHP’de tek aday! Blok liste
CHP'de tek aday! Blok liste
Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin’in sesi oldu
Başkan Erdoğan BM toplantılarında Filistin’in sesi oldu
Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber’de çarpıcı yorum
Dijital anlamda Filistin devleti planı ne anlama geliyor? A Haber'de çarpıcı yorum
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara çıktı
Daha Fazla Video Göster