YSK’dan CHP’nin 21 Eylül’deki Olağanüstü Kurultayı’na itiraza ret

Giriş: 19.09.2025 15:56 Güncelleme: 19.09.2025 16:12
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 21 Eylül'de yapılması planlanan Olağanüstü Kurultayı için yapılan itirazı reddetti.

CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararı 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebini görüşmek üzere saat 15.30'da toplandı.

YSK, yapılan iptal başvurusunu reddetti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, karar için yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, yaptığı konuşmada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül Pazar günü yapılacak. (A Haber arşiv)CHP'nin Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül Pazar günü yapılacak. (A Haber arşiv)

NE OLMUŞTU?
CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. İlçe Seçim Kurulu CHP'li delegenin başvurusunu reddetti.

Kurultayın iptal edilmesini isteyen CHP'li delege bu kez il seçim kuruluna gitti. Ankara İl Seçim Kurulu ise talebi 'karar verilmesine yer yok' kanaati ile reddetti. İlçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. İl seçim kurulu tarafından bu konudaki yetkinin doğrudan ilçe seçim kurulunda olduğu ifade edildi.

CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararı bu kez 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı. YSK, bugün saat 15.30'daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

