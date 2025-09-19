YSK'dan CHP'nin 21 Eylül'deki Olağanüstü Kurultayı'na itiraza ret
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 21 Eylül'de yapılması planlanan Olağanüstü Kurultayı için yapılan itirazı reddetti.
CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararı 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebini görüşmek üzere saat 15.30'da toplandı.
YSK, yapılan iptal başvurusunu reddetti.
YSK Başkanı Ahmet Yener, karar için yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, yaptığı konuşmada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. olağanüstü kurultayının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. İlçe Seçim Kurulu CHP'li delegenin başvurusunu reddetti.
Kurultayın iptal edilmesini isteyen CHP'li delege bu kez il seçim kuruluna gitti. Ankara İl Seçim Kurulu ise talebi 'karar verilmesine yer yok' kanaati ile reddetti. İlçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. İl seçim kurulu tarafından bu konudaki yetkinin doğrudan ilçe seçim kurulunda olduğu ifade edildi.
CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararı bu kez 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı. YSK, bugün saat 15.30'daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okuma provaları tamamlandı: Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli mi, oyuncuları kim?
- Zeka testi: 33’lerin arasında saklanan 38 sayısını 8 saniyede bulabilir misin?
- Fenerbahçe başkan seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede? Başkan adayları kimler?
- Süper Lig 6. Hafta | Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA | ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
- 19 Eylül Maç Fikstürü: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…
- Aşk ve Gözyaşı gerçek hikaye mi? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı nerede çekildi?
- 19 Eylül TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler ve programlar yayında?
- 19 Eylül Cuma hutbesi konusu: “Peygamberimiz (s.a.s) ve Ticaret Ahlakı”
- Meteoroloji’den 4 bölge için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da poyraz sert esecek: Gece soğuğu kapıda! İşte uyarı verilen iller…
- Optik İllüzyon: İki resim arasında kaç fark bulunuyor? Farkları 9 saniyede görebilen çıkmadı