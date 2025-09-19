Katil İsrail Güney Kıbrıs’a silah yığıyor! A Haber’de dikkat çeken GKRY yorumu: 1 milyarlık yardımın amacı ne?
Katil devlet İsrail, Orta Doğu’daki işgal planı doğrultusunda katliamlarını sürdürürken, Katar’a yapılan son saldırıyla birlikte hedef aldığı ülke sayısı 6’ya yükseldi. Bölgede gerilim giderek artarken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) İsrail’den hava savunma sistemi satın alması ve ABD’den silah talebinde bulunması “Kıbrıs üzerinden yeni bir oyun mu kuruluyor?” sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin Yunanistan’dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, İsrail-ABD ve AB’nin GKRY’ye yapacağı rekor yardımla askeri iş birliğine ilişkin konuştu. Tahsin, “Türkiye'nin başına atılan ilmeklerle örülen bir çorap var” dedi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaşanan insanlık dramı toplu katliamlarla birlikte derinleşiyor. Bölgede gerilim artarken İsrail'in GKRY'e silah yığmaya başlaması, İsrail- GKRY iş birliğiyle Türkiye'ye yönelik bir plan mı devreye sokuluyor? Sorusunu beraberinde getirdi. Canlı yayınına bağlanan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, önemli açıklamalarda bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi(GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi aldı. Bunun yanından ABD'den de birtakım silahlar talep etmeye başladı. Akabinde Yunanistan Başbakanı Michotakis İsrail'in Gazze'de yaptıklarına "soykırım diyemem" diyerek bir açıklama yaptı.
"GKRY'YE TARİHİ YARDIM ADIMI NERE HİZMET EDİYOR?"
Konuya ilişkin detayları Yunanistan'da canlı yayına bağlanarak aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, İsrail-ABD ve Avrupa Birliği'nin tarihinde bu kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kadar küçük ölçekli bir bölgeye yardım yapmadığına değinerek şöyle konuştu:
İsrail-ABD ve bir de Avrupa Birliği tarihinde bu kadar küçük bir bölgeye (GKRY) yapılacak olan yardımda 1 milyar 181 milyon ile baktığımız zaman bu kadar küçük bir bölgeye bu kadar silah yığmanın anlamı nedir? Tehdidi nereden bekliyorlar? Türkiye'nin başına atılan ilmeklerle örülen bir çorap var.
ADALARIN BİRBİRİNE BAĞLANMASI
Son günlerde adaların birbirine bağlantısı çok konuşuluyor. Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina'dan Limni adasına gitti. Orada adalıların yalnız olmadığını söyledi. Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleri her ne kadar diplomasi Türkiye'ye karşı "Biz Türkiye'yi destekliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifinin yanındayız" deseler de bu bir yalan. Eğer gerçekten bunu bu kadar destekliyor olsalardı, bugün bu kadar silahlanma olmazdı.
Bütün bunlara baktığımızda önümüzdeki 2026 yılı ve hatta bu yılın sonuna kadar özellikle Doğu Akdeniz'de suların çok ısınacağa benziyor.
"GEÇMİŞTE RUSYA'DAN BEKLEDİKLERİNİ ŞİMDİ DE İSRAİL'DEN BEKLİYORLAR"
Geçmişte Rusya'dan beklerlerdi. İnecek ve İstanbul'u yakarıdan bombalayacak biz de sadece hazıra gideceğiz şimdi bu hazırı İsrail'den, ABD'den bekliyorlar.
"TÜRKİYE ÜZERİNDEN KONSOLİDE ÇABASI…"
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu: Yunan siyaseti de İsrail siyaseti gibi ekonomik başarısızlığını aşırı sağcı politikalar üzerinden Türkiye'yi, Türk siyasetçileri ve Ankara'yı suçlayarak konsolide etmeye çalışıyor. Bu Yunanistan'da her seçim döneminde Yunan siyasetçilerin güç kaybettiği zaman Türkiye'yi ya da onu yönetenleri hedef tahtasına koyması siyasi bir cambazlık. Ama baktığımız zaman toplumlar düşmanlaşıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon: İki resim arasında kaç fark bulunuyor? Farkları 9 saniyede görebilen çıkmadı
- Teşkilat 6. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak ?
- Çevrimiçi nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı ne?
- Gaziler Günü ne zaman, önemi ne? Gaziler Günü sözleri ve mesajları…
- Konut kredisi faizleri güncellendi: 1 milyon TL için geri ödeme tutarı ne kadar? Uzman A Haber’de hesapladı
- Yumurta haşlarken çatlamaya son! Bu yöntemle yumurtalar kolayca soyuluyor
- Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın konusu ne, oyuncuları kim?
- ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…
- Lyme Hastalığı nedir, belirtileri neler? Lyme Hastalığı bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?
- KYK burs başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, burs ödemeleri ne kadar?
- El ve ayaklarınız her mevsim üşüyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların ilk sinyali olabilir