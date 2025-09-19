Katil İsrail Güney Kıbrıs’a silah yığıyor! A Haber’de dikkat çeken GKRY yorumu: 1 milyarlık yardımın amacı ne?

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaşanan insanlık dramı toplu katliamlarla birlikte derinleşiyor. Bölgede gerilim artarken İsrail'in GKRY'e silah yığmaya başlaması, İsrail- GKRY iş birliğiyle Türkiye'ye yönelik bir plan mı devreye sokuluyor? Sorusunu beraberinde getirdi. Canlı yayınına bağlanan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, önemli açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi(GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi aldı. Bunun yanından ABD'den de birtakım silahlar talep etmeye başladı. Akabinde Yunanistan Başbakanı Michotakis İsrail'in Gazze'de yaptıklarına "soykırım diyemem" diyerek bir açıklama yaptı.

"GKRY'YE TARİHİ YARDIM ADIMI NERE HİZMET EDİYOR?"

Konuya ilişkin detayları Yunanistan'da canlı yayına bağlanarak aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, İsrail-ABD ve Avrupa Birliği'nin tarihinde bu kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kadar küçük ölçekli bir bölgeye yardım yapmadığına değinerek şöyle konuştu:

İsrail-ABD ve bir de Avrupa Birliği tarihinde bu kadar küçük bir bölgeye (GKRY) yapılacak olan yardımda 1 milyar 181 milyon ile baktığımız zaman bu kadar küçük bir bölgeye bu kadar silah yığmanın anlamı nedir? Tehdidi nereden bekliyorlar? Türkiye'nin başına atılan ilmeklerle örülen bir çorap var.