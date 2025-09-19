19 Eylül 2025, Cuma

Güney Kıbrıs’a 1 milyarlık yatırımın amacı ne?

Giriş: 19.09.2025 05:05
Katil devlet İsrail Orta Doğu’da işgal planı doğrultusunda katliamlarına devam ederken bölgede Katar’a yapılan son saldırıyla birlikte saldırdığı ülke sayısı 6’ya çıktı. Bölgede gerilim tırmanırken son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi(GKRY)’nin İsrail’den hava savunma sistemi alması ve ABD’den silah talep etmeye başlamasıyla “Kıbrıs üzerinden yeni bir oyun mu kuruluyor?” Sorusunu gündeme taşıdı. Konuya ilişkin Yunanistan’dan canlı bağlanarak son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, İsrail-ABD ve AB’nin GKRY’e yapacağı rekor yardımla askeri iş birliğine ilişkin konuştu. Tahsin, “Türkiye'nin başına atılan ilmeklerle örülen bir çorap var” dedi.
