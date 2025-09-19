Bakan Fidan Sırbistan Devlet Bakanı Zukorliç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

