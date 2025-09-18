Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’nun sözlerine yanıt: Oyunları bir kez daha bozacağız

(Foto: AA)

Şehitlerin anne, babaları, kardeşleri, eş ve çocuklarının da devlet ve millet olarak sahip çıkılması gereken birer emanet olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı ülkemiz, devletimiz, bayrağımız ve bağımsızlığımız gibi sizler de aziz şehitlerimizin emanetleri olarak bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Bizler şehidini kalbinin en mutena köşesine yerleştirmiş, gazilerini baş tacı etmiş, şehit ve gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz, böyle bir hükümetiz. Tüm imkanlarımızla, şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Gaziler Günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut nişanesidir."

"DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİ DAİMA SİZİN ÜZERİNİZDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Başkan Erdoğan, çekilecek kura ile 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını, çoğu zaman kelimelerin bu yangını söndürmekte yetersiz kaldığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evladını, kardeşini, hayat arkadaşını, anne, babasını toprağa vermiş mahzun ve mahcup bir gönlün içinde kopan fırtınaları dindirecek duadan başka hiçbir söz ve eylem yoktur ama buna rağmen bugünkü törenle bir nebze de olsa sizlere olan minnet, vefa, şükran borcumuzu yerine getirebilmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Birazdan çekilecek kuralarla görev yerleri belli olacak her bir kardeşime şimdiden kamu hizmetlerinde hayırlı ve başarılı vazifeler diliyorum. Bugünkü atamayla birlikte, az önce Aile Bakanımız da ifade etti, 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam etmiş oluyoruz. Şunu siz kardeşlerimle birlikte tüm şehit yakını ve gazilerimizin bilmesini özellikle istirham ediyorum.

Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur. Bu konudaki kararlılık ve hassasiyetimizden hiçbirinizin şüphesi olmasın. Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizde olmaya devam edecek. Derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz, sıkıntınızı sıkıntımız olarak görmeyi ve bunların çözümü için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek. Her daim sizin yanınızda olmaya, sizlere kol, kanat germeye inşallah devam edeceğiz."

(Foto: AA)

"KATLİAM ŞEBEKESİ BARBALIKTA SINIR TANIMIYOR"

Milletçe zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden geliyor.

Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartına 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi olan bir milletiz.

"TARİH DERSİ VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Birileri çıkıyor güya bize laf atıyor. Tarih dersi vermeye çalışıyor. Oysa bize sataşanların daha 2-3 nesil önce geldiği topraklarda biz yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, adaletin kılıcı olduk. Biz bu coğrafyada misafir değil, ev sahibiyiz. Kıyamete kadar da burada olacağız. Tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Bize kimse tarih dersi veremez.