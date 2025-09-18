18 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 14:30
Güncelleme:18.09.2025 14:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olacağız" dedi.
