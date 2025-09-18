18 Eylül 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan: Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olacağız" dedi.