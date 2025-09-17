17 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Süreç komisyonu 10. kez toplandı! Numan Kurtulmuş'tan net mesaj: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek

Süreç komisyonu 10. kez toplandı! Numan Kurtulmuş'tan net mesaj: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 14:11 Güncelleme: 17.09.2025 14:31
ABONE OL
Süreç komisyonu 10. kez toplandı! Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. kez toplandı. Komisyonun açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, komisyon sayesinde toplumsal mutabakatın genişleyeceğini söyleyerek, "Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız" dedi.

SÜREÇ KOMİSYONU 10. KEZ TOPLANDI

Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. kez toplandı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Toplantının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek.

Bizim şuanda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymaktadır.

Şunun farkındayız, bu çalışmaların arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon bir dakika toplanamaz, bu büyük desteğin kıymetini bilmek zorundayız

Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız"

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Komisyonun 10. toplantısının ilk oturumunda çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar konuşacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süreç komisyonu 10. kez toplandı! Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek Süreç komisyonu 10. kez toplandı! Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek Süreç komisyonu 10. kez toplandı! Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör