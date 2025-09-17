Süreç komisyonu 10. kez toplandı! Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek

(Fotoğraf: AA)

Toplantının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek.

Bizim şuanda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymaktadır.

Şunun farkındayız, bu çalışmaların arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon bir dakika toplanamaz, bu büyük desteğin kıymetini bilmek zorundayız

Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız"