18 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 22:42 Güncelleme: 17.09.2025 22:58
CHP’li belediyenin imar yolsuzluğu deşifre oldu! Şikayetlere rağmen harekete geçmeyen belediye başkanına soruşturma

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP'li belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma derinleşirken iki şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İmar yolsuzluğunda çalışanların şikayetlerine rağmen harekete geçmeyen ve adeta göz yuman Köyceğiz Belediye başkanı Ali Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP'li belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınırken firari diğer şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

PERSONELLER "İMAR YOLSUZLUĞUNU" CİMER'E İLETTİ

Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

OPERASYONDA BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA!

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlenerek operasyon düzenlendi.

Zanlının belediyedeki odası ve ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda evrak ile dijital materyale el koydu, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

BELEDİYE BAŞKANINA "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"DAN SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken şüphelilerden 27 yaşındaki M.Y., gözaltına alındı. Firari 50 yaşındaki şüpheli M.Y. hakkında yakalama kararı verildi.

YOLSUZLUĞU SÖYLEYEN PERSONELİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmada elde edilen yeni deliller kapsamında belediye personellerinin ihbarını işleme almayan gerekli incelemeyi başlatmayan ve ihbarda bulunan personelin yerini değiştiren Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

