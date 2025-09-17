CHP'li belediyenin imar yolsuzluğu deşifre oldu! Şikayetlere rağmen harekete geçmeyen belediye başkanına soruşturma
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP'li belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma derinleşirken iki şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İmar yolsuzluğunda çalışanların şikayetlerine rağmen harekete geçmeyen ve adeta göz yuman Köyceğiz Belediye başkanı Ali Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma başlatıldı.
PERSONELLER "İMAR YOLSUZLUĞUNU" CİMER'E İLETTİ
Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
OPERASYONDA BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA!
Bu kapsamda, güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlenerek operasyon düzenlendi.
Zanlının belediyedeki odası ve ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda evrak ile dijital materyale el koydu, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
BELEDİYE BAŞKANINA "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"DAN SORUŞTURMA
Soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken şüphelilerden 27 yaşındaki M.Y., gözaltına alındı. Firari 50 yaşındaki şüpheli M.Y. hakkında yakalama kararı verildi.
YOLSUZLUĞU SÖYLEYEN PERSONELİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Soruşturmada elde edilen yeni deliller kapsamında belediye personellerinin ihbarını işleme almayan gerekli incelemeyi başlatmayan ve ihbarda bulunan personelin yerini değiştiren Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Hayaletlerin arasındaki kutup ayısı nerede? Sadece yüzde 1’i 10 saniyede görebiliyor
- 17 EYLÜL ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var?
- Fazla tüketmenin bedeli ağır! Sofraların vazgeçilmezi ama masum değil
- Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- AUZEF AKADEMİK TAKVİM 2025 | AUZEF ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? Harç ücretleri ne kadar?
- Çöp sanıyorsunuz ama tam bir hazine! Evinizi örümceklerde koruyor
- Milli Sporcu Yerleştirme sonuç ekranı 2025 | Milli Sporcu YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- UEFA Şampiyonlar Ligi | Ajax - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?
- Gönül Dağı’nda çarşı pazar karışacak! Cemile ile Veysel yürekleri sızlattı: Gedelli'de veda çanları mı çalıyor?
- Ter lekesine son! Beyaz kıyafetleri ilk günkü gibi parlatan doğal formül
- 5 ayda 8 beden küçüldü! Fazla kilolarının sebebi meğer sağlıklı sandığı 3 yiyecekmiş
- Kira getirisi en yüksek iller açıklandı: İlk 10'da İstanbul yok! İşte 2025'in en kazançlı şehirleri