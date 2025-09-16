İzmir Balçova’daki saldırıda yaralanmıştı! Dehşet anlarını anlattı
İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen ve 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül’ün yaraladığı Galip Güleç dehşet anlarını anlattı. Güleç, olaydan sonra kaçmaya çalışan saldırganın gizlendiğini görüp polisi uyardığını ve bu durumu fark eden saldırganın ateş açması sonucu yaralandığını söyledi.
Salih İşgören Polis Merkezi'nde 8 Eylül'de, 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı olayda saldırgan E.B'nin (16) pompalı tüfekle ateş açarak elinden yaraladığı Güleç (37), Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sol el tarak kemiklerinde kırık meydana gelen ve kolu alçıya alınan Güleç, yaşadıklarını anlattı.
"SESLENDİM AMA DUYURAMADIM SESİMİ"
Beyaz eşya tamircisi Güleç, saldırı sırasında polis merkezi yakınındaki evinin balkonunda olduğunu ve silah seslerini duyduğunu söyledi.
Daha sonra E.B'nin kaçmaya çalıştığını, arkasında 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir'i gördüğünü ve Aydemir'i uyarmaya çalıştığını anlatan Güleç, şunları kaydetti:
"Balkonun önünden maskeli bir şekilde çocuğun geçtiğini gördüm. Arkasından da rahmetli Muhsin ağabeyin peşinden koştuğunu gördüm. Bayan polis arkasından seslendi. 'Amirim, silahlı' diye uyardı. 'Durdurmamız lazım' diye hareket etti, peşinden koşmaya devam etti. Seslendim ama duyuramadım sesimi. Keşke olmasaydı. Sesimi duyabilseydi belki hayatta olacaktı. Sonrasında tekrar seslendiğimde ise çocuk seslendiğimi gördü. En büyük avantajım 'ağabey, arabaların arasında' dedikten sonra ateş ederken bana baktığını, namluyu çevirdiğini görmem oldu. Balkonda kendimi yere atmasam elim yerine göğsümden ya da kafamdan da vurulabilirdim. Muhsin ağabey vurulduktan sonra çocukla göz göze gelip ateş ettiğini anlayıp kendimi yere attığım sırada Allah'tan diğer polisler sesimi duydu. Yönlerini değiştirdiler. O şekilde çocuğu etkisiz hale getirdiler."
"BİRİNİ GÖRDÜĞÜ ANDA PUSUYA YATIYOR"
Güleç, saldırganın soğukkanlı olduğunu anlatarak, "Koşma diye bir şey yok. Çocuk arabaların arasında, geriye bakarak yürüyor. Birini gördüğü anda pusuya yatıyor. Arabaların arasına siniyor. Gayet profesyonel. Koşmadan, böyle geleni bekleyerek hamle yapan bir çocuktu. O polisler benim sesimi duyup yön değiştirmeseydi onlar da zarar görmüş olabilirdi." diye konuştu.
Saldırıda yaralanan 2 polis memurunun da sağlığına kavuşmasını dileyen Güleç, "Benim yaptığım herkesin yapacağı bir şeydi çünkü kimse omzunda bayrak taşıyan bir insana zarar gelsin istemez. Onlar seni, beni koruyor. Bu insanlar bizi koruyan insanlar. Bütün halk bunu yapardı." dedi.
Olayda şehit olan ve yaralanan polisleri tanıdığını, sık sık sohbet ettiklerini anlatan Güleç, saldırganı ise tanımadığını belirtti.
Güleç, elindeki yara nedeniyle bir süre mesleğini yapamayacağını ifade ederek, elinde 5 santimetre uzunluğunda 3 platin olduğunu, ikinci bir ameliyat olma ihtimalinin bulunduğunu, doktor kontrollerinin süreceğini sözlerine ekledi.
Baba Zafer Güleç de oğlunun polisleri uyarmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti.
Ailelerin çocuklarını takip etmesinin önemine dikkati çeken Güleç, "Çocukların hangi internet sitelerinden nelerle ilgilendiğini bilmemeleri, çocukların yanlış yollara sapmaları maalesef toplumumuzda bu tip olaylara sebebiyet veriyor. Ailelere bu konuda büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.
