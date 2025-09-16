İzmir Balçova’daki saldırıda yaralanmıştı! Dehşet anlarını anlattı

Balçova'daki hain saldırıda yaralanan Galip Güleç (AA)

Daha sonra E.B'nin kaçmaya çalıştığını, arkasında 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir'i gördüğünü ve Aydemir'i uyarmaya çalıştığını anlatan Güleç, şunları kaydetti:

"Balkonun önünden maskeli bir şekilde çocuğun geçtiğini gördüm. Arkasından da rahmetli Muhsin ağabeyin peşinden koştuğunu gördüm. Bayan polis arkasından seslendi. 'Amirim, silahlı' diye uyardı. 'Durdurmamız lazım' diye hareket etti, peşinden koşmaya devam etti. Seslendim ama duyuramadım sesimi. Keşke olmasaydı. Sesimi duyabilseydi belki hayatta olacaktı. Sonrasında tekrar seslendiğimde ise çocuk seslendiğimi gördü. En büyük avantajım 'ağabey, arabaların arasında' dedikten sonra ateş ederken bana baktığını, namluyu çevirdiğini görmem oldu. Balkonda kendimi yere atmasam elim yerine göğsümden ya da kafamdan da vurulabilirdim. Muhsin ağabey vurulduktan sonra çocukla göz göze gelip ateş ettiğini anlayıp kendimi yere attığım sırada Allah'tan diğer polisler sesimi duydu. Yönlerini değiştirdiler. O şekilde çocuğu etkisiz hale getirdiler."