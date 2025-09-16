Çocuklarının gözü önünde babaya tokat attı! Darbedilen baba A Haber'e konuştu: "Özür diletti, bana tokat attı"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Çocuklarını okula götüren bir baba, sokakta hızla ilerleyen bir sürücüyü uyarması üzerine, sürücü tarafından tokatlandı. Olay sırasında babanın iki çocuğu da yanındaydı.

BABA OLAYI ANLATTI

Darp edilen baba, yaşananları şöyle aktardı:

"Bize karşı yönden hızlı bir şekilde bana doğru geldi ve çok süratli ve sağa sola drift atarak geliyordu. Çocuklar var diye seslendim, 'Yavaş yavaş, çocuklar var' dedim. Sürücü koluma vurdu, ardından arabadan inip bana ve neredeyse çocuğuma çarparak tokat attı."

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Olayın yaşandığı mahalledeki vatandaşlar, sokakta aşırı hız yapan sürücülere tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Olayın peşini bırakmayacağız, bu tür şahısları mahallemizden teker teker temizleyeceğiz" dedi.