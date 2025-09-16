Türkiye'nin konuştuğu baba olayı anlattı: "Özür diletti, bana tokat attı"

16 Eylül 2025, Salı

16.09.2025
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan olay, Türkiye’nin gündemine oturdu. Çocuğunu okula götüren bir baba, sokakta hızlı giden sürücüyü uyardı. Bunun üzerine aracıyla geri dönen sürücü, babayı iki çocuğunun gözü önünde tokatladı. Olayın ardından zorba sürücü, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. A Haber ekibi, darp edilen baba ile konuştu, olayın yaşandığı mahalleyi ziyaret etti ve mahalle sakinleriyle görüştü.
