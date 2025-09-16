AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya tepki: Sözleri yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan katil İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Netanyahu'nun kullandığı sözlerin yok hükmünde olduğunun altını çizen Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin yok hükmünde olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.
Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor...
İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir."
NE OLMUŞTU?
İsrail Başbakanı Benjamin Netnayahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile işgal altındaki Kudüs üzerindeki hak iddiasını pekiştirmeyi amaçlayan Yahudi yerleşimcilerin öncülük ettiği bir projenin açılışına katıldı.
Etkinlik, Silvan adlı Filistin mahallesinin altındaki "Davud Şehri" arkeolojik parkında, yeni kazısı tamamlanan "Hacılar Yolu"nun açılışı için düzenlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Törende konuşma yapan Rubio'nun ardından Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail'in saldırıları sonrası olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ndeki konuşmasını hedef aldı.
Bebek katili Nentanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " diyerek tehdit etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KATİLİ RAHATSIZ ETTİ
Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde şu açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın kurduğu cümleler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu rahatsız etti.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. "
