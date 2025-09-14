Bakan Fidan’dan bölgeye İsrail uyarısı: Yayılmacılığın arkasındaki sebep topraklarını genişletip büyük İsrail’i kurmak

Fotoğraf-AA Arşiv

KATAR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Katar halkına en içten saygılarını ve selamlarını ileten Fidan, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Fidan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Katar'ın yanında olduğunu ifade ederek, "Türkiye ile Katar arasında sarsılmaz bir bağ vardır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani arasında çok güçlü bir dostluk ve liderlik ilişkisi olduğuna dikkati çeken Fidan, "Biz Katar'ın bütün zor günlerinde olduğu gibi bugün de yanındayız. İsrail'in yaptığı bu son saldırıyı en güçlü bir şekilde kınadık ve Katarlı kardeşlerimizle görüştük. Ne türden uluslararası ve bölgesel tedbir alınması gerekiyorsa onların yanlarında olduğumuzu ilettik kendilerine." diye konuştu.

Fidan, bugün Katar'ın başkenti Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlediklerini ve yarın da liderlerin bir araya geleceğini anlattı.