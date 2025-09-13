13 Eylül 2025, Cumartesi
HAVA DURUMU | İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025

HAVA DURUMU | İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 06:35 Güncelleme: 13.09.2025 06:41
HAVA DURUMU | İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025

Meteolojiden hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları geldi. Buna göre bugün (13 Eylül 2025) Türkiye genelinde 11 il için yağış uyarısı yapılırken, bu iller arasında İstanbul da yer aldı. Ayrıca başta Marmara, Ege ve Batı Karadeniz olmak üzere birçok bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı da geldi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise pazartesi ve salı günleri İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir'in güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bugün (13 Eylül 2025) yurt genelinde 11 il için yağış uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)Bugün (13 Eylül 2025) yurt genelinde 11 il için yağış uyarısı yapıldı. (A Haber arşiv)

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

13-17 Eylül 2025 tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu tahminleri (MGM)13-17 Eylül 2025 tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu tahminleri (MGM)

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

Marmara'da hava parçalı bulutlu olacak. (A Haber arşiv)Marmara'da hava parçalı bulutlu olacak. (A Haber arşiv)

MARMARA
Parçalı bulutlu, Sakarya çevreleri, Kocaeli ve İstanbul'un kuzeyi ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege'de hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)Ege'de hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)İç Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Zaman zaman yağış etkili olacak. (A Haber arşiv)Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Zaman zaman yağış etkili olacak. (A Haber arşiv)

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ie Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. (A Haber arşiv)Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. (A Haber arşiv)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025
