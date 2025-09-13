HAVA DURUMU | İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025
Meteolojiden hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları geldi. Buna göre bugün (13 Eylül 2025) Türkiye genelinde 11 il için yağış uyarısı yapılırken, bu iller arasında İstanbul da yer aldı. Ayrıca başta Marmara, Ege ve Batı Karadeniz olmak üzere birçok bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı da geldi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise pazartesi ve salı günleri İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir'in güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, Sakarya çevreleri, Kocaeli ve İstanbul'un kuzeyi ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ie Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
