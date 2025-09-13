HAVA DURUMU | İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı! 5 günlük harita netleşti! Hem yağacak hem de esecek | 13-17 Eylül 2025

İç Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı