Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada yapılan aramalarda 3 kilogram külçe altın, 500 bin euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün ifadesi kritik bir dönüm noktası oldu.
Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.
Bu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Doğukan Kayhan'ın da bilgisine başvuruldu. Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.
Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu. Ele geçirilen bu yüklü miktardaki altın ve döviz, soruşturmanın boyutunu daha da büyüttü.
Yetkililer, ele geçirilen delillerin Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma genişletilirken, yeni gözaltıların ve ifadelerin alınması bekleniyor.
Manavgat kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme, belediye yönetimi ve siyasette ciddi tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve kamu kaynaklarının kimler tarafından nasıl istismar edildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguluyor.
