Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi

Yetkililer, ele geçirilen delillerin Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma genişletilirken, yeni gözaltıların ve ifadelerin alınması bekleniyor.

Manavgat kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme, belediye yönetimi ve siyasette ciddi tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve kamu kaynaklarının kimler tarafından nasıl istismar edildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguluyor.