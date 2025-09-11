Süreç komisyonunda 8. toplantı! Numan Kurtulmuş’tan İsrail’in Katar’a saldırısına tepki: Tüm bölgeye düşman

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuştu.

İsrail'in saldırılarını kınayan Kurtulmuş, "İsrail tüm bölgeye düşman" ifadelerini kullandı

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle...

"İsrail tüm bölgeye düşman. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda sadece Türkiye'de silahların sustuğu bir ortam değil bütün bölgede silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu, insanlar arasındaki etnik ve mezhebi, siyasi farklılıkların çatışma sebebi değil bir bütünleşme ve birleşme vesilesi haline dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi ve bir bölgeyi inşa ederiz İsrail tüm bölgeye düşman. "