11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Süreç komisyonunda 8. toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hedef çalışmaları nihai sonuca ulaştırmak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 15:07
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuştu. Kurtulmuş, "Hedefimiz çalışmaları en kısa sürede nihai sonuca ulaştırmak" dedi.
