CHP’li vekiller polisin üstüne yürüdü! Özel neden sokakları provoke ediyor? A Haber’de çarpıcı yorum: Yabancı istihbarat örgütleri her şeyi planlayabilir

CHP İstanbul yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından ana muhalefet kanadında tansiyon giderek yükseliyor. CHP Gençlik Kolları, sosyal medyada mahkeme tarafından İstanbul İl Yönetimi'ne geçici süreliğine getirilen Gürsel Tekin'in parti binasına geleceğini açıklamasının ardından vatandaşları İl Binası önüne çağırarak provokasyonu işaret etti. İstanbul Valiliği ise provokasyon planının ardından harekete geçerek 6 ilçede gösteri ve toplantılara yasak getirilmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün akşam saatleri skandal bir açıklama yaparak yine sokak çağrısında bulundu. Özel, "Son çağrımdır" diyerek tehditler savururken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sokakların provoke edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

CHP İl Binası önünde tedbirlerin artırılmasının ardında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bir grup partili, görevi başındaki polisin üzerine yürüyerek zorluk çıkardı. Gece boyunca hareketli dakikalar yaşanan CHP İstanbul İl Binası önünde zaman zaman gerilim had safhaya çıktı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler CHP'nin sokakları provoke eden girişimini ve gece boyunca yaşana gelişmeleri değerlendirdi.



"TEK DERDİ VAR MEVCUT KONUMUNU KORUMAK"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider: Yapmaya çalıştıkları terörizmdir. Şikayetçi olan CHP'li, karar veren mahkeme, yerine atanan ve görevlendirilen heyet CHP'den oluşan bir heyettir. Canan Hanımın söylediklerini destekliyorum bağırsak temizliyorlar. Başkalarına zulmederken kolay fakat kendilerine zulmederken şuan da hareketlendiler. Şuan içinden geçtiğimiz döneme bakın. Trump Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştiriyor bizde CHP içindeki yolsuzlukları konuşmak zorunda kalıyoruz. Özgür Özel'in korktuğu çok şey var. Kongrelerini nasıl yaptığını ispatlamak zorunda. İstanbul'da eyvah ne oldu diye korkuyor. Belediye başkanlık adaylıklarını nasıl belirlediklerini ispatlamak zorunda. Hangi belediyede neler yaptıklarının önünün açılacağını adı gibi biliyor. Çünkü neler yaptıklarını bizden çok o biliyor. Gençlerin canı onların umurunda değil. Bu memleketin savunmasının umurunda olmadığı bir adamın gencin canı umurunda olur mu? Onun tek bir derdi var mevcut bulunduğu konumu korumak. Çünkü haksızca elde ettiği bir yer var ve haksızlar daima sinirlidir.