CHP'li vekiller polisin üstüne yürüdü! Özel neden sokakları provoke ediyor? A Haber'de çarpıcı yorum: Yabancı istihbarat örgütleri her şeyi planlayabilir
CHP'de İstanbul yönetiminin görevden alınmasıyla parti içerisinde kriz üstüne kriz yaşanırken Özgür Özel yine sokakları provoke ederek vatandaşları sokağa çağırdı. Öte yandan CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır ve bir grup partili, İl Binası'nda güvenliği sağlayan polis memurlarına bağırarak üzerine yürüdü. Gece boyunca zaman zaman gerilim tırmanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sokakları provoke edilmeyeceğini ve gerekenin yapılacağını açıklarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaşanan olaylar ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler gece boyunca CHP İl Binası önündeki son durumu ve Özel'in skandal açıklamalarını değerlendirdi.
CHP İstanbul yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından ana muhalefet kanadında tansiyon giderek yükseliyor. CHP Gençlik Kolları, sosyal medyada mahkeme tarafından İstanbul İl Yönetimi'ne geçici süreliğine getirilen Gürsel Tekin'in parti binasına geleceğini açıklamasının ardından vatandaşları İl Binası önüne çağırarak provokasyonu işaret etti. İstanbul Valiliği ise provokasyon planının ardından harekete geçerek 6 ilçede gösteri ve toplantılara yasak getirilmesine karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün akşam saatleri skandal bir açıklama yaparak yine sokak çağrısında bulundu. Özel, "Son çağrımdır" diyerek tehditler savururken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sokakların provoke edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
CHP İl Binası önünde tedbirlerin artırılmasının ardında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bir grup partili, görevi başındaki polisin üzerine yürüyerek zorluk çıkardı. Gece boyunca hareketli dakikalar yaşanan CHP İstanbul İl Binası önünde zaman zaman gerilim had safhaya çıktı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler CHP'nin sokakları provoke eden girişimini ve gece boyunca yaşana gelişmeleri değerlendirdi.
"TEK DERDİ VAR MEVCUT KONUMUNU KORUMAK"
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider: Yapmaya çalıştıkları terörizmdir. Şikayetçi olan CHP'li, karar veren mahkeme, yerine atanan ve görevlendirilen heyet CHP'den oluşan bir heyettir. Canan Hanımın söylediklerini destekliyorum bağırsak temizliyorlar. Başkalarına zulmederken kolay fakat kendilerine zulmederken şuan da hareketlendiler. Şuan içinden geçtiğimiz döneme bakın. Trump Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştiriyor bizde CHP içindeki yolsuzlukları konuşmak zorunda kalıyoruz. Özgür Özel'in korktuğu çok şey var. Kongrelerini nasıl yaptığını ispatlamak zorunda. İstanbul'da eyvah ne oldu diye korkuyor. Belediye başkanlık adaylıklarını nasıl belirlediklerini ispatlamak zorunda. Hangi belediyede neler yaptıklarının önünün açılacağını adı gibi biliyor. Çünkü neler yaptıklarını bizden çok o biliyor. Gençlerin canı onların umurunda değil. Bu memleketin savunmasının umurunda olmadığı bir adamın gencin canı umurunda olur mu? Onun tek bir derdi var mevcut bulunduğu konumu korumak. Çünkü haksızca elde ettiği bir yer var ve haksızlar daima sinirlidir.
"SOKAKTA SİYASET GÜNDEMİNİ ZEHİRLEYEREK KURTULMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Bu gürültü ve patırtı daha çok ahlaksızlıklarından kaynaklanıyor. Büyük bir yolsuzluk dağı üzerlerine çöküyor ve bundan kurtulmak için de 'Sokağa çıkarız ve polisle karşı karşıya geliriz' diyerek tehditler savuran Özgür Özel, akılsız bir adam değil. Netice itibarıyla bu durumdan haklı çıkamaz. Ciddi anlamda kendilerini sıkışmış hissediyorlar. Hukuki çerçevesinde bir çıkış yola aramak yerine sokakta siyaset gündemini zehirleyerek zorbalıkla kurtulmaya çalışıyorlar. Bütün bu hareketler ve Sinop'taki balık ürküyor açıklamalarıyla yapılanlar suçluluk psikolojidir. Bu yapılanlar ağır bir yolsuzluk dağının üzerine çökmesinden kaynaklıdır ve o dağ üstlerine çökecek. Belediyelerden tutarak kurultayda rüşvetle ve irtikapla yapmışlar. Bunları anca sokağa çıkarak ve örtbas etmeye çalışıyorlar.
"CHP, İMAMOĞLU'NU AKLAMA PARTİSİNE DÖNÜŞTÜ"
Gazeteci Emin Pazarcı: Ali Mahir Başarır'ın milletvekili dokunulmazlığı olması dolayısıyla polisi tartaklama hakkı vermez. Şuana kadar CHP'nin yaptığı hukukun dışına çıkmaktadır. Yaptıkları şey "Bize herşey yapma hakkı vardır ya da Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel'in her şeyi yapma hakkı vardır" tekerlemesi içerisindeler. CHP maalesef parti olma işini bırakmış, bir müteahhiti yani Ekrem İmamoğlu'nu savunma partisi haline gelmişlerdir. Bugün CHP'de pek kişi yaşanan durumdan rahatsızlar. Mitinglerde toplanan insanları CHP'liler de geri çekiliyor. Savunulacak bir şey yok. Yapılan adımlar ve açıklamalar hukuki değil. İstanbul yönetimine atanan Gürsel Tekin ile konuştum. Tekin'e yanınızda kimseyi götürecek misiniz diye? Tekin bana "Ben götürmeyeceğim ama beni sevenler gelirse ne olacak? Ben de onu düşünüyorum. Ben 42 yıldır CHP'liyim fakat dışarıdan sonradan gelenler bana ayar vermeye çalışıyorlar." dedi. Burada Ekrem İmamoğlu'dan bahsettiğimizde CHP bütün ilkelerini bir kenara atmış iddialarından vazgeçmiş sadece İmamoğlu'nu aklama partisine dönüşmüştür. Sokak çağrıları ve yaptıklarıyla CHP yanlış bir politika içerisindedir.
"YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ HER ŞEYİ YAPABİLİR"
Gazeteci Bülent Erandaç: CHP'nin önemli bir kısmı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kontrolü altında. Ama CHP'nin içerisinde yolsuzluk, irtikap ve itiraflardan şüphelenenler var. Kritik olan ise bu olayları başlatanlar bunun üzerinden kurgulanacak oyunlar var. Türkiye'de şuan istikrarı bozmaya yönelik yurt dışındaki Fransız, İngiliz ve Alman dergileri birçok olayı anlatıyor ama amaçları bizi çok sevdikleri için değil, kendi ülkelerini de uyarıyor. Bu adamlara dikkat etmek lazım. Bunlar Türkiye'de darbe yapmıştır, olayları tezgahlamış, ABD istihbaratı FETÖ'yü kullanmış, PKK'yı ve kollarını Suriye'de kullanıyorlar. İsrail lobileri gibi Türkiye'nin başarılı olmasını istemeyen mekanizmalar var. Batı her şeyi bıraktı Türkiye'yi beğeniyor gibi bir algıya kesinlikle girilmemeli. Bunların yeni bir plan ve projeleri var. Türkiye yeni yüzyılın önemli bir ülkesi. Böyle bir ülkeyi kontrol etmek için elinden geleni yapmak isterler. Bu olaylarda Allah korusun çok kritik ajanlar, çok kritik adamları kullanırlar. Orada her şeyi yapabilirler. Yabancı istihbarat örgütleri her şeyi planlayabilir, tetikçi bulabilirler. Ayasofya'yı yakan adamın arkasından uyuşturucu çıkıyor. Bu gibi farklı olaylarda dünya kaotik bir noktaya geçti. Kurallar yok, güçlü istediğini yapar halde. Ülkeler kendi güvenliğini sağlayabilmek için iç güvenliğine çok önem veriyorlar. Bu nedenle çok dikkat etmek lazım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da yarın İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?
- Yarın okullar saat kaçta açılacak? 8 Eylül Pazartesi ilk ders kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İlkokul, ortaokul, lise...
- Adalet Bakanlığı maaş promosyon tutarı 2025 | Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar ödenecek?
- Türkiye’den tek köy listede! Dünyanın en güzel 50 köyü açıklandı: Bu gizli cenneti gören büyüleniyor
- KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?
- EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?
- KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste
- KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?
- KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?
- Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...