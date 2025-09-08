CHP’den provokasyon çağrısı: Özel neyi amaçlıyor?

Şaibeli kurultay ve yolsuzluk soruşturmalarıyla kazanın kaynadığı CHP'de, İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından yeni bir kriz ile yine gündemde... İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak Gürsel Tekin'in getirilmesi ile CHP içerisinde iç savaş yaşanıyor. Öte yandan Gürsel Tekin'in bugün (8 Eylül) İstanbul İl Başkanlığı'na geleceğini belirtmesinin ardından CHP'li vekiller bina önüne gelerek polis memurlarının üzerine yürüdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise skandal bir çağrıya imza atarak halkı sokaklara provoke etmeye çalıştı. Gece boyunca CHP İstanbul İl Binası gerilim tırmanırken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzmanlar gece boyunca yaşananları değerlendirdi.