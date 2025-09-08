Başkan Erdoğan’dan CHP’nin sokak çağrılarına net mesaj: İzin vermeyiz

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İzmir'deki kalleş saldırıda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu sene 50 yaşını kutlayan Türk Savunma Sanayii'nin lider kuruluşlarından ASELSAN'ın Gölbaşı Yerleşkesini ziyaret ettik. Orada savunma sanayimiz adına 3 iftihar verici adımı aynı anda attık. 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerini kahraman ordumuzun envanterine kazandırdık.

ASELSAN'a ait 280 milyon dolar değerinde 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. 900 futbol sahasından daha büyük bir alanda bir buçuk milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün temelini attık.

Bu stratejik projemiz tamamlandığında İnşallah bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacak. Sistemler sistemi olan Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz.

ASELSAN'daki savunma sanayi şölenimizin ülkemize karşı husumet besleyenlerde endişeye sebep olması elbette anlaşılır bir durumdur.

ÇELİK KUBBE'DE 86 MİLYONA HİZMET EDECEKTİR

Ama burada asıl tuhaf olan ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığıdır. Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak diyecek kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun varlığı üzülerek söylüyorum ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken bir ruh halidir.

Milletimizi bölen, ayrıştıran, siyasi tercihlerinden dolayı halkın çoğunluğunu aşağılayan, sorunlu bir yaklaşımdır. Çünkü tabancasından tüfeğine, insansız hava aracından füzesine, tankından gemisine, uçağından radarına, kadar her bir savunma ürününün amacı Türkiye'yi ve 86 milyonun her bir ferdini en üst düzeyde korumaktır.

Nasıl hükümetimizin açtığı yollardan, havalimanlarından, hastanelerden, okullardan, yurtlardan ve daha nice eserden vatandaşlarımızın tamamı faydalanıyorsa, Çelik Kubbe'de 86 milyona hizmet edecektir.

MUHALEFETİN SİNOP'TAKİ AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Türk savunma sanayii guru kaynağımız. Ana Muhalefet Genel Başkanı'nın Sinop'ta savunma sanayiyle ilgili aynı yaklaşımı sergilemesi başka basiretsizlik örneğidir.

Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ülkeye ve Sinoplu kardeşlerimize faydası olmaz

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santralinin devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız.

BM'DE FİLİSTİNLİ MAZLUMLARIN SESİ OLACAĞIZ

Gazzeli mazlumların yanındayız. Netanyahu hükümeti iyice zıvanadan çıktı. Cinayet şebekesinin şımarıklıklarına rağmen dik duruşumuzu koruyoruz. BM'de Filistinli mazlumların sesi olacağız.

CHP'Lİ BELEDİYELERE SORUŞTURMA

Eski Türkiye'den farklı olarak bunun hesabını veriyorlar. Milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz.

Mahkemeyi tanımıyorum demek hukuka kafa tutmaktır. Hukuk devletine karşı çıkıyorlar. Bağırsalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar.

YENİ EVLENECEK GENÇLERE MÜJDE

(Aile ve Gençlik Fonu) 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. 2026 yılı Ocak itibarıyla çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya çıkartıyoruz"