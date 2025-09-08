Kabine sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin başarısına değinen Başka Erdoğan Çelik Kubbe'ye ilişkin "'Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyecek kadar gözünü nefret bürümüş güruhun varlığı ülkemizin güvenliği konusunda kaygı duyulması gereken bir durumdur." şeklinde konuştu. CHP'nin yaptığı sokak çağrısına tepki gösteren Başkan Erdoğan "Milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz. Mahkemeyi tanımıyorum demek hukuka kafa tutmaktır. Hukuk devletine karşı çıkıyorlar. Bağırsalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar. " diyerek net mesaj verdi. Yeni evlenecek gençlere müjdeyi veren Başkan Erdoğan kredinin desteğinin 250 bin TL'ye çıkacağını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN